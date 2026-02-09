Insediato il commissario straordinario del comune di Salerno, Panico

Si è insediato questa mattina il commissario straordinario del comune di Salerno, il prefetto in pensione Vincenzo Panico.
Ha incontrato la stampa per presentarsi e presentare l’opera che intende mettere in atto per traghettare l’amministrazione comunale al prossimo appuntamento elettorale
Sentiamolo al microfono di Alessandro Mazzaro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
