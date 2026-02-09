Insediato il commissario straordinario del comune di Salerno, Panico

09/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Si è insediato questa mattina il commissario straordinario del comune di Salerno, il prefetto in pensione Vincenzo Panico. 

Ha incontrato la stampa per presentarsi e presentare l’opera che intende mettere in atto per traghettare l’amministrazione comunale al prossimo appuntamento elettorale 

Sentiamolo al microfono di Alessandro Mazzaro 

