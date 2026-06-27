Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. Raffaele Tarateta riconfermato presidente

27/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Si è insediato oggi il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno che ha riconfermato Raffaele Tarateta presidente.

Il nuovo Consiglio che governerà per quattro anni l’Ordine degli Ingegneri di Salerno, è composta da:

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Presidente Raffaele Tarateta

Segretario Cosma Baio

Tesoriere Daniela Savarese

Entrano nel Consiglio Sabbatino Cuomo, Maria Rosaria Della Rocca, Giovanni Di Luccio, Nunzio Esposito, Nicoletta Fasanino, Bruno Giordano, Antonio Iannone, Francesca Marciano, Elvira Mastrogiovanni, Gabriele Petroccelli,  Mario Ricciardi, Adele Stanzione.

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AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

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