Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. Raffaele Tarateta riconfermato presidente

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno che ha riconfermato Raffaele Tarateta presidente.
Il nuovo Consiglio che governerà per quattro anni l’Ordine degli Ingegneri di Salerno, è composta da:
Presidente Raffaele Tarateta
Segretario Cosma Baio
Tesoriere Daniela Savarese
Entrano nel Consiglio Sabbatino Cuomo, Maria Rosaria Della Rocca, Giovanni Di Luccio, Nunzio Esposito, Nicoletta Fasanino, Bruno Giordano, Antonio Iannone, Francesca Marciano, Elvira Mastrogiovanni, Gabriele Petroccelli, Mario Ricciardi, Adele Stanzione.
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