Inquinamento acque sotterranee, il sindaco di Angri Ferraioli si rivolge alla Procura.

08/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, nel pomeriggio di ieri, ha deciso di sporgere denuncia dopo la richiesta urgente inviata dalla Regione Campania alle Asl per attivare verifiche integrate sanitarie, ambientali, veterinarie e di filiera dopo il caso di inquinamento delle acque in Campania.

La nota della Regione Campania riguarda la valutazione del rischio ambiente-salute dopo il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per tricloroetilene e tetracloroetilene – solventi sintetici usati per sgrassare metalli e nel lavaggio a secco – nelle acque sotterranee di diversi territori campani, tra cui anche la provincia di Salerno.

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La nota arriva dopo i campioni analizzati dall’Università Federico II di Napoli che ha evidenziato il superamento dei limiti di legge diqueste due sostanze che sono pericolose per la salute umana.

Il primo cittadino – intervenuto oggi a Radio Alfa – chiede un’indagine sul nesso tra le acque inquinanti e l’aumento dei tumori nella città di Angri, così come spiegato dal primo cittadino in querela.

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falde inquinate
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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