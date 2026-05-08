Inquinamento acque sotterranee, il sindaco di Angri Ferraioli si rivolge alla Procura.

Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, nel pomeriggio di ieri, ha deciso di sporgere denuncia dopo la richiesta urgente inviata dalla Regione Campania alle Asl per attivare verifiche integrate sanitarie, ambientali, veterinarie e di filiera dopo il caso di inquinamento delle acque in Campania.
La nota della Regione Campania riguarda la valutazione del rischio ambiente-salute dopo il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per tricloroetilene e tetracloroetilene – solventi sintetici usati per sgrassare metalli e nel lavaggio a secco – nelle acque sotterranee di diversi territori campani, tra cui anche la provincia di Salerno.
La nota arriva dopo i campioni analizzati dall’Università Federico II di Napoli che ha evidenziato il superamento dei limiti di legge diqueste due sostanze che sono pericolose per la salute umana.
Il primo cittadino – intervenuto oggi a Radio Alfa – chiede un’indagine sul nesso tra le acque inquinanti e l’aumento dei tumori nella città di Angri, così come spiegato dal primo cittadino in querela.
Ascolta
falde inquinate
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.