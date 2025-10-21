Innovazione tecnologica, gestionale, clinica e farmacologica insieme per la cura del paziente cardiologico. L’intervista al professore Unisa Galasso

I progressi nel settore cardiologico sono rapidissimi . Innovazione tecnologica, gestionale, clinica e farmacologica vanno a braccetto per la cura del paziente.
Sono talmente rapidi e continui che è necessario un continuo aggiornamento di tutti coloro che lavorano nel settore. Questo è uno degli aspetti che saranno affrontati nell’appuntamento “Cardiovascolar Opinions and Research Evidence” organizzato il 23 e il 24 ottobre prossimi al Baia Hotel a Vietri sul Mare.
La tecnologia e l’I.A. al servizio della salute del cuore.
Ne abbiamo parlato in diretta a Radio Alfa con il professore Gennaro Galasso, docente del dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno
Ascolta
tecnologia e cura del cuore
