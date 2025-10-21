Innovazione tecnologica, gestionale, clinica e farmacologica insieme per la cura del paziente cardiologico. L’intervista al professore Unisa Galasso

21/10/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
I progressi nel settore cardiologico sono rapidissimi . Innovazione tecnologica, gestionale, clinica e farmacologica vanno a braccetto per la cura del paziente.

Sono talmente rapidi e continui che è necessario un continuo aggiornamento di tutti coloro che lavorano nel settore. Questo è uno degli aspetti che saranno affrontati nell’appuntamento “Cardiovascolar Opinions and Research Evidence” organizzato il 23 e il 24 ottobre prossimi al Baia Hotel a Vietri sul Mare. 

La tecnologia e l’I.A. al servizio della salute del cuore. 

Ne abbiamo parlato in diretta a Radio Alfa con il professore  Gennaro Galasso, docente del dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno

Ascolta
tecnologia e cura del cuore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

