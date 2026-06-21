Innovazione e rigenerazione del territorio. Il comune di Sant’Angelo a Fasanella investe sul futuro. L’intervista al sindaco Tierno

21/06/2026 Attualità Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Una piccola comunità dell’entroterra salernitano che ha scelto di guardare al futuro puntando su innovazione, accoglienza e rigenerazione del territorio.

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella ha avviato un progetto sperimentale che vuole attrarre nuove energie, favorire la permanenza di professionisti e lavoratori smart e trasformarsi nel tempo in un modello di rinascita e sviluppo locale.

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Ne parliamo con il sindaco Bruno Tierno
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Bruno Tierno su progetto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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