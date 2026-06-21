Innovazione e rigenerazione del territorio. Il comune di Sant’Angelo a Fasanella investe sul futuro. L’intervista al sindaco Tierno

Una piccola comunità dell’entroterra salernitano che ha scelto di guardare al futuro puntando su innovazione, accoglienza e rigenerazione del territorio.
Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella ha avviato un progetto sperimentale che vuole attrarre nuove energie, favorire la permanenza di professionisti e lavoratori smart e trasformarsi nel tempo in un modello di rinascita e sviluppo locale.
Ne parliamo con il sindaco Bruno Tierno
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Bruno Tierno su progetto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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