Inizia la scuola e per le famiglie arriva il salasso per corredo scolastico e libri, i dati di Federconsumatori

Si riaprono le scuole e si ripropone anche il rincaro dei prodotti dedicati alla scuola. I costi del materiale scolastico registrano un aumento medio di quasi il 2% rispetto al 2023. È quanto emerge da un monitoraggio effettuato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori secondo cui la spesa complessiva per il corredo scolastico ammonterà a circa 658 euro per ciascun alunno.
Le voci più care si confermano quelle relative allo zaino, specialmente se si sceglie la versione trolley, per evitare di portare sulle spalle pesi eccessivi, oppure la versione hi-tech. Quest’anno, l’analisi di Federconsumatori ha preso in considerazione non solo il costo dei prodotti presso la Grande Distribuzione e presso le cartolibrerie, ma anche online.
I libri di testo sono un tasto particolarmente dolente, come ogni anno: per ogni studente in media si spenderanno 537 euro per i testi obbligatori + 2 dizionari. La variazione rispetto al 2024 è però a favore delle famiglie, con una diminuzione di oltre il 9%. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il presidente di Federconsumatori Campania, Giovanni Berritto.
Giovanni Berritto su spesa scolastica
