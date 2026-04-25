Inghiottitoio del fiume Bussento, ora tavolo tecnico in Regione. Il punto con il sindaco Nuzzo

25/04/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Questione ambientale nel fiume Bussento a Caselle in Pittari.

Nuovo tavolo tecnico in Regione Campania dopo l’incontro di giovedì scorso a Caselle in Pittari per individuare una soluzione  al degrado in cui versa l’inghiottitoio del fiume Bussento. Al termine della prima riunione a cui hanno partecipato, oltre al Comune di Caselle in Pittari, anche il Parco del Cilento, la Comunità Montana Bussento e i tecnici regionali, si è deciso di aggiornare la seduta nella prima settimana di maggio a Napoli per un passaggio successivo. Abbiamo approfondito la questione con il sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo
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Nuzzo su ambiente
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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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