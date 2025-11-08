Ingerisce uno stuzzicadenti, donna rischia la vita. Salvata all’ospedale di Sarno

08/11/2025 Attualità Nessun commento
Ha rischiato la vita una donna di 50 anni di Sarno dopo aver ingerito uno stuzzicadenti che si è conficcato nella parete dello stomaco, rischiando di provocare una grave perforazione.

E’ stata salvata all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno dove il responsabile dell’endoscopia digestiva, il dottor Sergio Di Fenza, insieme alla sua équipe, ha deciso di intervenire con una gastroscopia operativa, evitando un intervento più invasivo. L’oggetto è stato rimosso con successo. E’ stato individuato attraverso una TAC addominale.

La donna era giunta al pronto soccorso lamentando forti dolori addominali dopo la cena non sapendo di aver ingerito accidentalmente lo stuzzicadenti. 

