Ingerisce uno stuzzicadenti, donna rischia la vita. Salvata all’ospedale di Sarno

Ha rischiato la vita una donna di 50 anni di Sarno dopo aver ingerito uno stuzzicadenti che si è conficcato nella parete dello stomaco, rischiando di provocare una grave perforazione.
E’ stata salvata all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno dove il responsabile dell’endoscopia digestiva, il dottor Sergio Di Fenza, insieme alla sua équipe, ha deciso di intervenire con una gastroscopia operativa, evitando un intervento più invasivo. L’oggetto è stato rimosso con successo. E’ stato individuato attraverso una TAC addominale.
La donna era giunta al pronto soccorso lamentando forti dolori addominali dopo la cena non sapendo di aver ingerito accidentalmente lo stuzzicadenti.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.