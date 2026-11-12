Infrastrutture, economia e lavoro: le sfide del Sud a “La Settimana Economica”

Diversi i temi al centro del nuovo appuntamento con La Settimana Economica su Radio Alfa. Ospite il Cavaliere Domenico De Rosa, amministratore delegato del Gruppo SMET, che ha analizzato i punti chiave per la crescita territoriale.
Dall’impatto strategico dell’apertura di Porta Ovest sulla logistica portuale alla tenuta economica del Sud post PNRR.
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