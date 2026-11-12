Infrastrutture, economia e lavoro: le sfide del Sud a “La Settimana Economica”

12/11/2026 Attualità, Cronaca Nessun commento
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Diversi i temi al centro del nuovo appuntamento con La Settimana Economica su Radio Alfa. Ospite il Cavaliere Domenico De Rosa, amministratore delegato del Gruppo SMET, che ha analizzato i punti chiave per la crescita territoriale.

Dall’impatto strategico dell’apertura di Porta Ovest sulla logistica portuale alla tenuta economica del Sud post PNRR.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

 

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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