Influenza stagionale, tanti i salernitani a letto ma ancora non è ancora il picco. Il punto con La Città di Salerno

Le festività natalizie e di Capodanno andranno in archivio anche come quelle che, mai come in precedenza, hanno visto il diffondersi dell’influenza di stagione. Tantissimi salernitani a letto a causa del consueto malanno che caratterizza l’inverno. Ma c’è da fare ancora attenzione: il picco dei contagi, infatti, non è ancora arrivato.

A dare spiegazioni sull’andamento dell’influenza stagionale e su come proteggersi e proteggere le persone – specie i più fragili – è il professore Francesco De Caro, docente di Igiene Pubblica dell’Università degli Studi di Salerno. Una serie di consigli che possono rivelarsi utilissimi per come difendersi dall’influenza che, quest’anno, si è presentata particolarmente aggressiva, andando a colpire anche i tanti che, nel corso degli ultimi mesi, hanno deciso di vaccinarsi. Ne abbiamo parlato con il collega Salvatore De Napoli, del quotidiano La Città di Salerno.
