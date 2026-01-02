Influenza stagionale, tanti i salernitani a letto ma ancora non è ancora il picco. Il punto con La Città di Salerno

Le festività natalizie e di Capodanno andranno in archivio anche come quelle che, mai come in precedenza, hanno visto il diffondersi dell’influenza di stagione. Tantissimi salernitani a letto a causa del consueto malanno che caratterizza l’inverno. Ma c’è da fare ancora attenzione: il picco dei contagi, infatti, non è ancora arrivato.
A dare spiegazioni sull’andamento dell’influenza stagionale e su come proteggersi e proteggere le persone – specie i più fragili – è il professore Francesco De Caro, docente di Igiene Pubblica dell’Università degli Studi di Salerno. Una serie di consigli che possono rivelarsi utilissimi per come difendersi dall’influenza che, quest’anno, si è presentata particolarmente aggressiva, andando a colpire anche i tanti che, nel corso degli ultimi mesi, hanno deciso di vaccinarsi. Ne abbiamo parlato con il collega Salvatore De Napoli, del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Salvatore De Napoli su influenza
