Infermieri negli uffici invece di essere in corsia, il presidente dell’Ordine di Salerno Cicia assicura massima collaborazione

12/03/2026
Centinaia di professionisti sanitari, circa 400 tra infermieri e Oss, risultano impiegati in attività amministrative o comunque lontane dall’assistenza diretta ai pazienti, mentre viene denunciata la carenza di personale negli ospedali e nei servizi sanitari del territorio salernitano.

Il fenomeno degli operatori che lavorano negli uffici invece di stare in corsia, denunciato anche in Procura dal sindacato degli infermieri Nursind Salerno, è all’attenzione anche dell’Ordine degli Infermieri di Salerno.

Il presidente Cosimo Cicia, intervenuto in diretta, ha assicurato la massima collaborazione per quello che accertare le posizioni irregolari che per quanto riguarda gli infermieri, in tutta la Asl, sarebbero 187.
