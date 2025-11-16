“Infermieri e Oss usati come impiegati”: la denuncia della Uil Fpl

Infermieri e operatori socio-sanitari impiegati sistematicamente in mansioni amministrative, sottraendo personale ai reparti ospedalieri e ai servizi territoriali. È il contenuto di un esposto presentato dalla Uil Fpl di Salerno all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e alla stessa dirigenza dell’Asl.
L’atto, firmato dall’avvocato Pierluigi Vicidomini, denuncia una “prassi consolidata” che aggraverebbe la carenza di organico, spesso senza provvedimenti formali di assegnazione.
Secondo il sindacato, questa gestione creerebbe una doppia criticità: da un lato, sanitari che continuerebbero a percepire indennità di reparto pur svolgendo di fatto un lavoro d’ufficio; dall’altro, personale esonerato dall’assistenza lasciato in un “limbo professionale” senza una ricollocazione stabile.
Ne abbiamo parlato con il coordinatore provinciale della Uil Fpl, Vito Sparano.
Ascolta
Sparano sull’esposto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.