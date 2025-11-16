“Infermieri e Oss usati come impiegati”: la denuncia della Uil Fpl

16/11/2025 Cronaca Nessun commento
Infermieri e operatori socio-sanitari impiegati sistematicamente in mansioni amministrative, sottraendo personale ai reparti ospedalieri e ai servizi territoriali. È il contenuto di un esposto presentato dalla Uil Fpl di Salerno all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e alla stessa dirigenza dell’Asl.

L’atto, firmato dall’avvocato Pierluigi Vicidomini, denuncia una “prassi consolidata” che aggraverebbe la carenza di organico, spesso senza provvedimenti formali di assegnazione.

Secondo il sindacato, questa gestione creerebbe una doppia criticità: da un lato, sanitari che continuerebbero a percepire indennità di reparto pur svolgendo di fatto un lavoro d’ufficio; dall’altro, personale esonerato dall’assistenza lasciato in un “limbo professionale” senza una ricollocazione stabile.

Ne abbiamo parlato con il coordinatore provinciale della Uil Fpl, Vito Sparano.

Ascolta
Sparano sull’esposto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

