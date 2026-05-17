Infermiere a bordo di navi da crociera, Elia Sarno ci racconta la sua esperienza e le abitudini dei crocieristi

Nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 17 maggio 2026, abbiamo ospitato Elia Sarno, originario di Bracigliano, infermiere professionale. Elia ha lavorato in un ospedale di Londra per 8 anni e ora gira per il mondo svolgendo sempre la sua professione su navi da crociera.
Ci ha parlato del suo lavoro a bordo di queste grandi navi e delle abitudini dei turisti crocieristi.
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Elia Sarno infermiere su navi da crociera
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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