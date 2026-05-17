Infermiere a bordo di navi da crociera, Elia Sarno ci racconta la sua esperienza e le abitudini dei crocieristi

17/05/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 17 maggio 2026, abbiamo ospitato Elia Sarno, originario di Bracigliano, infermiere professionale. Elia ha lavorato in un ospedale di Londra per 8 anni e ora gira per il mondo svolgendo sempre la sua professione su navi da crociera.

Ci ha parlato del suo lavoro a bordo di queste grandi navi e delle abitudini dei turisti crocieristi.

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Elia Sarno infermiere su navi da crociera
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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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