Infastidisce i passanti e tenta di molestare una donna, denunciato 60enne a Salerno

Un 60enne originario della Repubblica Ceca, senza fissa dimora e privo di documenti, è stato fermato e denunciato a Salerno dalla Polizia con le accuse di tentata violenza, minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi improprio.
Ieri pomeriggio alcuni cittadini hanno contattato la Polizia per la presenza dell’uomo che, nel centro di Salerno, molestava i passanti, tra cui alcuni minorenni, brandendo una bottiglia di vetro.
Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una donna che ha riferito che un uomo era entrato nel suo negozio, aveva scavalcato il bancone, l’aveva minacciata e aveva tentato di abusare di lei; riuscita a divincolarsi dall’aggressione, la donna era poi uscita dal negozio per chiedere aiuto.
Una volta bloccato, l’uomo ha continuato a tenere un comportamento aggressivo per opporsi al fermo.
