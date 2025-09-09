Infastidisce i passanti e tenta di molestare una donna, denunciato 60enne a Salerno

09/09/2025 Cronaca Nessun commento

Un 60enne originario della Repubblica Ceca, senza fissa dimora e privo di documenti, è stato fermato e denunciato a Salerno dalla Polizia con le accuse di tentata violenza, minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi improprio.

Ieri pomeriggio alcuni cittadini hanno contattato la Polizia per la presenza dell’uomo che, nel centro di Salerno, molestava i passanti, tra cui alcuni minorenni, brandendo una bottiglia di vetro.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una donna che ha riferito che un uomo era entrato nel suo negozio, aveva scavalcato il bancone, l’aveva minacciata e aveva tentato di abusare di lei; riuscita a divincolarsi dall’aggressione, la donna era poi uscita dal negozio per chiedere aiuto.

Una volta bloccato, l’uomo ha continuato a tenere un comportamento aggressivo per opporsi al fermo.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento