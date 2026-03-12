Indagine FNOPI: infermieri subiscono in media 6 aggressioni all’anno

Subiscono in media sei aggressioni all’anno gli infermieri impiegati in ospedali o altre strutture sociosanitarie.

Emerge da un’indagine condotta dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche che si riferisce al 2025. Il questionario è stato proposto a tutti gli iscritti ed è stato compilato da 6.232 infermieri provenienti soprattutto da Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte.

Il 44% del totale hanno dichiarato di essere stati aggrediti negli ultimi 12 mesi, la maggioranza sono donne e lavorano nel settore pubblico. I luoghi in cui si verificano la maggior parte delle aggressioni sono principalmente ambulatori pubblici, reparti, pronto soccorso. 

