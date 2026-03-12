Indagine FNOPI: infermieri subiscono in media 6 aggressioni all’anno

Subiscono in media sei aggressioni all’anno gli infermieri impiegati in ospedali o altre strutture sociosanitarie.
Emerge da un’indagine condotta dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche che si riferisce al 2025. Il questionario è stato proposto a tutti gli iscritti ed è stato compilato da 6.232 infermieri provenienti soprattutto da Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte.
Il 44% del totale hanno dichiarato di essere stati aggrediti negli ultimi 12 mesi, la maggioranza sono donne e lavorano nel settore pubblico. I luoghi in cui si verificano la maggior parte delle aggressioni sono principalmente ambulatori pubblici, reparti, pronto soccorso.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.