Incontro in Prefettura sulla gestione dell’afflusso turistico in Costiera Amalfitana

L’afflusso turistico estivo in Costiera Amalfitana al centro dell’incontro che si è tenuto in Prefettura a Salerno, presieduto dal prefetto Francesco Esposito.
Al tavolo hanno preso parte i sindaci del territorio, esponenti delle forze dell’ordine, delle aziende dei trasporti e dei sindacati.
Nel corso della riunione è stata presentata l’istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della polizia stradale, con sede a Maiori, per innalzare i livelli di prevenzione e sicurezza della circolazione sulla statale 163 “Amalfitana”. I locali sono messi a disposizione dal Comune di Maiori, mentre il Ministero dell’Interno ha finanziato l’iniziativa.
Al centro del confronto anche il sovraffollamento estivo: la Costiera registra 6 milioni di turisti l’anno, con punte di 75mila presenze in singole giornate. Tra le misure illustrate, il progetto “Spiagge sicure”, finanziato dal Viminale con i fondi di sicurezza urbana, che interesserà Conca dei Marini, Furore e Vietri sul Mare per contrastare l’abusivismo commerciale.
Dal 1° luglio scatta inoltre il piano di potenziamento della vigilanza estiva per l’intera provincia di Salerno, con rinforzi di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza in crescita progressiva fino a 86 unità tra luglio, agosto e settembre.
Tra gli obiettivi del tavolo, anche il coordinamento tra trasporto marittimo e trasporto su gomma, in particolare con Sita, per agevolare gli spostamenti di residenti e turisti lungo la costiera.
L’intervista al Prefetto Francesco Esposito
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esposito su costiera amalfitana
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