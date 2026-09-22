Incontro dedicato a startup, imprese e nuove idee il 30 settembre al Cilento Outlet di Eboli con BCC Magna Grecia

Il 30 settembre al Cilento Outlet un incontro dedicato a startup, imprese e nuove idee. Un’occasione per conoscere il percorso del Gruppo BCC Iccrea e le opportunità per chi vuole innovare e crescere
L’innovazione arriva sul territorio con il BCC Innovation Festival, il progetto promosso dalle Banche del Gruppo BCC Iccrea per individuare, valorizzare e accompagnare le idee imprenditoriali innovative.
Mercoledì 30 settembre 2026, alle ore 17.30, BCC Capaccio Paestum e Serino e BCC Magna Grecia organizzano a Eboli una tappa territoriale del Festival, ospitata nella Sala Convegni del Cilento Outlet, SS18 Tirrena Inferiore, 84025 Eboli (SA).
L’incontro sarà un momento di confronto aperto a startup, imprenditori, PMI, aspiranti imprenditori e a tutti coloro che hanno un’idea innovativa da sviluppare, con l’obiettivo di far conoscere più da vicino il funzionamento del BCC Innovation Festival e le opportunità offerte dal percorso.
Il Festival, giunto nel 2026 alla quinta edizione, è un’iniziativa del Gruppo BCC Iccrea che mette in relazione idee, imprese, BCC e partner dell’ecosistema dell’innovazione. Le proposte possono riguardare diversi settori e devono essere coerenti con almeno uno degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Il percorso prevede, tra le altre attività, formazione, mentoring, incubazione e accelerazione, accompagnando i progetti dalle prime fasi fino alla crescita e al possibile incontro con investitori e partner.
La quinta edizione è attualmente aperta alle candidature, che potranno essere presentate fino al 10 ottobre 2026 attraverso il sito dedicato al Festival. Possono partecipare sia progetti ancora in fase di ideazione sia startup e imprese già avviate che intendano sviluppare ulteriormente il proprio percorso di crescita.
La tappa di Eboli vuole quindi rappresentare soprattutto un’occasione per conoscere, fare domande, confrontarsi e creare connessioni. Un appuntamento pensato per portare sul territorio la cultura dell’innovazione e favorire l’incontro tra chi ha un progetto e chi può contribuire a trasformarlo in un’opportunità concreta.
«L’innovazione nasce dalle idee, ma cresce quando le idee incontrano persone, competenze e opportunità», è il filo conduttore dell’iniziativa, che attraverso la rete delle BCC porta il Festival direttamente nei territori.
L’appuntamento è gratuito.
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