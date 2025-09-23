Incoming del 70%, 145mila crocieristi e un milione di turisti che hanno usufruito delle vie del mare. È l’estate 2025 di Salerno

23/09/2025 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
L’estate non è ancora finita per Salerno, nonostante la giornata uggiosa di oggi. 
Questa mattina 9mila, tra crocieristi e membri di equipaggio, hanno attraccato a bordo di due navi da crociera al terminal dello scalo salernitano. 

Sono arrivate una dopo l’altra, a pochi minuti di distanza. La prima è la Celebrity Constellation della Celebrity Cruises con 2.194 passeggeri e 951 membri di equipaggio. La nave è arrivata da Portofino e alle 18 ripartirà verso Messina.

Al Terminal Crociere Zaha Hadid ha attraccato la Norwegian Breakaway della Norwegian Cruise Line con 3.987 passeggeri e i 1.545 membri di equipaggio. Arrivano da Palma di Maiorca e lasceranno il Molo Manfredi alle 19, diretti a Civitavecchia.

L’estate 2025 ha avuto ottimi risultati per la città di Salerno con un incoming del 70%, 145mila crocieristi e un milione di turisti che hanno usufruito delle vie del mare, tra la città capoluogo e la Costiera. Ne abbiamo parlato in diretta con l’assessore al turismo, Alessandro Ferrara. 

Ascolta
bilancio estate
Lascia un Commento