Incoming del 70%, 145mila crocieristi e un milione di turisti che hanno usufruito delle vie del mare. È l’estate 2025 di Salerno

L’estate non è ancora finita per Salerno, nonostante la giornata uggiosa di oggi.
Questa mattina 9mila, tra crocieristi e membri di equipaggio, hanno attraccato a bordo di due navi da crociera al terminal dello scalo salernitano.
Sono arrivate una dopo l’altra, a pochi minuti di distanza. La prima è la Celebrity Constellation della Celebrity Cruises con 2.194 passeggeri e 951 membri di equipaggio. La nave è arrivata da Portofino e alle 18 ripartirà verso Messina.
Al Terminal Crociere Zaha Hadid ha attraccato la Norwegian Breakaway della Norwegian Cruise Line con 3.987 passeggeri e i 1.545 membri di equipaggio. Arrivano da Palma di Maiorca e lasceranno il Molo Manfredi alle 19, diretti a Civitavecchia.
L’estate 2025 ha avuto ottimi risultati per la città di Salerno con un incoming del 70%, 145mila crocieristi e un milione di turisti che hanno usufruito delle vie del mare, tra la città capoluogo e la Costiera. Ne abbiamo parlato in diretta con l’assessore al turismo, Alessandro Ferrara.
