Incidenti stradali, nei primi sei mesi 1300 vittime in Italia, oltre 50 nel Salernitano. Dopo l’ultima tragedia il commento di Gerardo Postiglione

Nel primo semestre del 2025, in Italia, sono state stimate 1.310 vittime in incidenti stradali — un dato che, seppure in calo rispetto allo stesso periodo del 2024, continua a essere drammatico. Le stime provengono da ACI e Istat e sono state diffuse in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada che è stata celebrata domenica 16 novembre.
L’analisi delle stime mostra che le vittime sulle strade urbane sono diminuite dell’8,4%, anche sulle strade extraurbane si registra un calo, pari al 7%. Al contrario, aumentano le vittime in autostrada, con un incremento del 4,4% rispetto al primo semestre del 2024. Ed è deceduto in autostrada, sulla A2, proprio ieri il motociclista Sabato Mele, 45 anni di Giffoni Valle Piana, titolare di una nota gioielleria a Pontecagnano.
Il presidente dell’Associazione Strade Sicure di Salerno, Gerardo Postiglione, conosceva personalmente il 45enne. Intervenuto questa mattina in diretta ha detto che dall’inizio dell’anno le vittime sulle strade di Salerno e provincia ha superato quota 50.
