Incidenti stradali mortali, in Campania sono aumentati in un anno del 18,6 %

Nel 2024 in Campania sono aumentati gli incidenti stradali, i feriti e soprattutto le vittime: sulle strade c’è stato un aumento della mortalità del +18,6% rispetto all’anno precedente, in netta controtendenza rispetto al dato nazionale che fa registrare un calo dello 0,3%.
La fotografia scattata dall’Istat e relativa al 2024 conferma come la regione sia ben lontana dagli obiettivi europei sulla sicurezza stradale, che prevedono il dimezzamento di morti e feriti entro il 2030. Complessivamente, dice l’Istat, nel 2024 si sono verificati 10.874 incidenti, con 261 morti e 15.386 feriti. E se si guarda al lungo periodo, le cose non vanno meglio, anzi: negli ultimi 15 anni l’Italia ha fatto registrare un calo delle vittime del 26.3% mentre la Campania un aumento del 2,8%. Tra le strade più pericolose, la Tirrenica inferiore, la statale sorrentina e amalfitana.
L’indice di mortalità sale nelle province di Caserta, Napoli e Salerno, resta stabile in quella di Avellino e diminuisce in quella di Benevento.
