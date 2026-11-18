Tragico incidente stradale oggi sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Campagna e Contursi Terme, in direzione sud.
Lo scontro, avvenuto all’interno della galleria, quasi all’uscita di Contursi Terme, ha coinvolto un’auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza della V.O.P.I. e un’auto medica.
Per il conducente dell’auto, un uomo di 62 anni originario di Picerno, non c’è stato nulla da fare.
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