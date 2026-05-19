Incidente sul lavoro a Pontecagnano Faiano, operaio cade in un pozzo. Salvato

Era a lavoro in un’area nel territorio di Pontecagnano Faiano quando, per cause in corso di accertamento, è caduto in un pozzo profondo 5 metri.
Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato l’operaio dal pozzo e successivamente affidato alle cure del personale sanitario.
Dopo le prime valutazioni sul posto, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Ruggi per gli accertamenti del caso ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.
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