Incidente sul lavoro a Pontecagnano Faiano, operaio cade in un pozzo. Salvato

19/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Era a lavoro in un’area nel territorio di Pontecagnano Faiano quando, per cause in corso di accertamento, è caduto in un pozzo profondo 5 metri.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato l’operaio dal pozzo e successivamente affidato alle cure del personale sanitario.

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Dopo le prime valutazioni sul posto, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Ruggi per gli accertamenti del caso ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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