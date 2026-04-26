Incidente sulla Teggiano-Polla, muore 75enne di Sant’Arsenio

26/04/2026 Cronaca Nessun commento
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Non ce l’ha fatta l’uomo di 75 anni, Luigi Pepe, originario di Sant’Arsenio, alla guida della Fiat Panda rimasta coinvolta, ieri sera, nel terribile incidente avvenuto lungo la strada Provinciale Teggiano-Polla, tra Teggiano e San Pietro al Tanagro, nei pressi della rotonda.

L’uomo era ricoverato, in condizioni gravissime, nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Questa mattina il decesso.

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In auto con lui anche la moglie, ricoverata tuttora in prognosi riservata. L’auto con a bordo i due coniugi si era scontrata con un’altra vettura guidata da una donna rimasta ferita in modo più lieve.

Entrambi i veicoli, dopo l’impatto, sono usciti fuori strada.

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AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

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