Incidente sulla Teggiano-Polla il 25 aprile, muore anche Maria Mastrangelo

11/05/2026 Cronaca Nessun commento
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Non ce l’ha fatta Maria Mastrangelo, la donna di 75 anni, originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima di un incidente stradale sulla Provinciale Teggiano-Polla il 25 aprile scorso.

Il giorno dell’incidente morì il marito Luigi Pepe di 75 anni.

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La moglie era ricoverata nel reparto di Rianimazione all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Per l’incidente sono indagate due persone, fratello e sorella. I carabinieri stanno cercando di capire chi fosse alla guida dell’auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due coniugi. Fratello e sorellasono indagati per omicidio stradale colposo plurimo.

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AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

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