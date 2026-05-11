Incidente sulla Teggiano-Polla il 25 aprile, muore anche Maria Mastrangelo

Non ce l’ha fatta Maria Mastrangelo, la donna di 75 anni, originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima di un incidente stradale sulla Provinciale Teggiano-Polla il 25 aprile scorso.
Il giorno dell’incidente morì il marito Luigi Pepe di 75 anni.
La moglie era ricoverata nel reparto di Rianimazione all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.
Per l’incidente sono indagate due persone, fratello e sorella. I carabinieri stanno cercando di capire chi fosse alla guida dell’auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due coniugi. Fratello e sorellasono indagati per omicidio stradale colposo plurimo.
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