Incidente sulla SS 690, muore anche il 36enne di Scafati Andrea Carotenuto

07/05/2026 Cronaca Nessun commento
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Non ce l’ha fatta Andrea Carotenuto, 36enne di Scafati coinvolto nell’incidente stradale che si è verificato il 21 aprile scorso sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora”, nel territorio di Balsorano, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo.

L’amico 26enne Biagio Liban Di Lallo che viaggiava accanto a lui, era morto sul colpo.

Le due vittime erano a bordo di un’auto quando, per cause da accertare, si scontrarono con un mezzo pesante.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Autorizzata la donazione degli organi. I funerali saranno celebrati oggi  pomeriggio a Scafati.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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