Incidente sulla SS 690, muore anche il 36enne di Scafati Andrea Carotenuto

Non ce l’ha fatta Andrea Carotenuto, 36enne di Scafati coinvolto nell’incidente stradale che si è verificato il 21 aprile scorso sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora”, nel territorio di Balsorano, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo.
L’amico 26enne Biagio Liban Di Lallo che viaggiava accanto a lui, era morto sul colpo.
Le due vittime erano a bordo di un’auto quando, per cause da accertare, si scontrarono con un mezzo pesante.
Autorizzata la donazione degli organi. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio a Scafati.
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