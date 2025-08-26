Incidente sulla Cilentana, perde la vita un 29enne di Agropoli. Feriti i due figli la moglie e altre due persone

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Salerno. Ieri, intorno alle 18.30, sulla statale Cilentana, nell’impatto frontale tra un camper ed un’automobile, avvenuto nel territorio di Prignano Cilento, ha perso la vita un 29enne originario di Agropoli, Santo Bottone, che era alla guida dell’auto, con a bordo anche la moglie e due bambini.
L’impatto è stato devastante per il 29enne che i soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare. Ferita la moglie e i due figli piccoli, trasportati in ospedale insieme ai due occupanti del camper, una coppia del Casertano, diretta a Sud. L’uomo ha riportato gravi ferite. Ferite gravi anche per uno dei bambini trasferito al Santobono di Napoli. Sul posto, sono confluite cinque ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine.
La Cilentana è rimasta chiusa al traffico per qualche ora per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza, con deviazioni verso Rutino.
