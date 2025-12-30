Incidente sulla Cilentana, muore 77enne di Nocera Inferiore

Un uomo di 77 anni, Pasquale Bartiromo, originario di Nocera Inferiore è morto nell’incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra i comuni di Cuccaro Vetere e Futani.
L’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada precipitando in una scarpata dopo un volo di diversi metri. L’impatto è stato violento e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti sul posto con più ambulanze, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che la vittima possa essere stata colta da un malore che gli abbia fatto perdere il controllo del veicolo.
Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.