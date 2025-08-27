Incidente sulla A30 a Nocera, muore 38enne di Napoli. Donati gli organi

27/08/2025

E’ deceduto all’ospedale di Nocera Inferiore dove era ricoverato, l’uomo di 38 anni di Napoli che era rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale dello scorso 22 agosto sull’A30 Caserta Salerno all’altezza dello svincolo di Nocera, dove con la sua Punto era stato schiacciato da un Tir mentre procedeva verso sud.

La gravità delle sue condizioni era stata subito evidente, vista anche la difficoltà dei Vigili del fuoco nell’estrarlo dall’abitacolo della vettura tutta accartocciata.

Accertata la morte, la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

