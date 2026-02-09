Incidente sulla A2 tra Lagonegro e Padula. La vittima è l’ex ispettore Miur, Francesco Nacci

09/02/2026 Cronaca Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto in direzione nord tra Lagonegro e Padula Buonabitacolo, al km 111 nel territorio di Montesano sulla Marcellana.

Ha perso la vita Francesco Nacci, ex ispettore del Miur. Avrebbe compiuto 88 anni a luglio. Docente anche presso l’Università degli Studi di Salerno, l’Ispettore Nacci è stato figura di riferimento nel mondo della scuola. Originario di Messina, viveva da tempo a Lagonegro. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11 si è verificato un primo incidente che ha coinvolto diverse auto.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

A causa di questo primo incidente, si è formata una lunga coda e l’auto, con a bordo la vittima, ha tamponato un autoarticolato provocando un secondo incidente.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento