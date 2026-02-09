Incidente sulla A2 tra Lagonegro e Padula. La vittima è l’ex ispettore Miur, Francesco Nacci

È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto in direzione nord tra Lagonegro e Padula Buonabitacolo, al km 111 nel territorio di Montesano sulla Marcellana.
Ha perso la vita Francesco Nacci, ex ispettore del Miur. Avrebbe compiuto 88 anni a luglio. Docente anche presso l’Università degli Studi di Salerno, l’Ispettore Nacci è stato figura di riferimento nel mondo della scuola. Originario di Messina, viveva da tempo a Lagonegro. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11 si è verificato un primo incidente che ha coinvolto diverse auto.
A causa di questo primo incidente, si è formata una lunga coda e l’auto, con a bordo la vittima, ha tamponato un autoarticolato provocando un secondo incidente.
