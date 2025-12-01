Incidente sulla A2 tra Eboli e Battipaglia, muore 54enne

Giovanni Spera, 54 anni, di San Cipriano Picentino, è l’uomo che, ieri pomeriggio, ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto sulla A2 del Mediterraneo tra Eboli e Battipaglia in direzione nord.
L’uomo era alla guida della sua Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo, per cause da accertare, finendo fuori strada. Spera è stato sbalzato dall’abitacolo. Le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.
E’ deceduto poco dopo il trasporto in ospedale da parte dei sanitari del 118.
