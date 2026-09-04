Incidente sulla A16, muore il 50enne Dario Viscido di Eboli

04/09/2026 Cronaca Nessun commento
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Dario Viscido è l’uomo di 50 anni di Eboli che, questa mattina, ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto sulla A16, nel tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, un tir di pomodori era fermo in avaria, in galleria, quando il 50enne, con il suo furgone, ha rallentato, ma il tir che lo seguiva lo ha tamponato e schiacciato.

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Per Viscido non c’è stato nulla da fare. La vittima lavorava per un’azienda avicola. Lascia due figli.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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