Incidente sulla A16, muore il 50enne Dario Viscido di Eboli

Dario Viscido è l’uomo di 50 anni di Eboli che, questa mattina, ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto sulla A16, nel tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli.
Secondo una prima ricostruzione, un tir di pomodori era fermo in avaria, in galleria, quando il 50enne, con il suo furgone, ha rallentato, ma il tir che lo seguiva lo ha tamponato e schiacciato.
Per Viscido non c’è stato nulla da fare. La vittima lavorava per un’azienda avicola. Lascia due figli.
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