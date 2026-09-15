Incidente sulla A1, muore il 44enne di Teggiano Domenico Di Zeo

E’ un uomo di 44 anni, Domenico Di Zeo, originario di Teggiano, il conducente di un camion frigo che, nel primo pomeriggio di oggi, ha perso la vita nell’incidente stradale sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto fra i caselli di Attigliano e Orvieto in direzione nord.
Il camion dell’autista salernitano si è scontrato con una bisarca per il trasporto di auto. Per estrarre il corpo del 44enne dalle lamiere è stato necessario l’utilizzo di un’autogru dei vigili del fuoco. Il conducente della bisarca, invece, non ha riportato gravi lesioni.
La vittima lavorava per un’azienda di autotrasporti del Vallo di Diano. Lascia la madre e la sorella.
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