Incidente sulla A1, muore il 44enne di Teggiano Domenico Di Zeo

15/09/2026 Cronaca Nessun commento
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E’ un uomo di 44 anni, Domenico Di Zeo, originario di Teggiano, il conducente di un camion frigo che, nel primo pomeriggio di oggi, ha perso la vita nell’incidente stradale sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto fra i caselli di Attigliano e Orvieto in direzione nord.

Il camion dell’autista salernitano si è scontrato con una bisarca per il trasporto di auto. Per estrarre il corpo del 44enne dalle lamiere è stato necessario l’utilizzo di un’autogru dei vigili del fuoco. Il conducente della bisarca, invece, non ha riportato gravi lesioni.

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La vittima lavorava  per un’azienda di autotrasporti del Vallo di Diano. Lascia la madre e la sorella.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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