Incidente sul Raccordo SA-AV, circolazione ripristinata

30/10/2026 Cronaca Nessun commento
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E’ stata ripristinata ieri sera, intorno alle ore 22, la viabilità lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, interrotto in entrambe le direzioni, ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, quando in direzione nord nel territorio del comune di Pellezzano, prima della galleria di Cologna, un tir che trasportava un escavatore ha urtato il cavalcavia, causando il danneggiamento di una trave del ponte e la caduta di calcinacci che hanno colpito un’auto in transito.

Resterà interdetta e sotto sequestro la parte superiore del viadotto, che ricade nel territorio del Comune di Salerno, sulla quale si renderanno necessarie ulteriori verifiche tecniche per accertarne le condizioni di sicurezza.

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Al lavoro dal pomeriggio squadre dei vigili del fuoco con autogru e autoscala per la rimozione di materiale pericolante. Sul posto il personale Anas e la Polizia stradale. Il bilancio è di un ferito, per fortuna, non grave.

Grossi invece i problemi di viabilità poiché l’incidente ha interessato uno snodo strategico della rete autostradale, lungo l’asse di collegamento tra il Nord e il Sud del Paese, con ripercussioni sulla circolazione per chi da A1 e A30 era diretto verso l’A2 del Mediterraneo. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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