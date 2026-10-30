Incidente sul Raccordo SA-AV, circolazione ripristinata

E’ stata ripristinata ieri sera, intorno alle ore 22, la viabilità lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, interrotto in entrambe le direzioni, ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, quando in direzione nord nel territorio del comune di Pellezzano, prima della galleria di Cologna, un tir che trasportava un escavatore ha urtato il cavalcavia, causando il danneggiamento di una trave del ponte e la caduta di calcinacci che hanno colpito un’auto in transito.
Resterà interdetta e sotto sequestro la parte superiore del viadotto, che ricade nel territorio del Comune di Salerno, sulla quale si renderanno necessarie ulteriori verifiche tecniche per accertarne le condizioni di sicurezza.
Al lavoro dal pomeriggio squadre dei vigili del fuoco con autogru e autoscala per la rimozione di materiale pericolante. Sul posto il personale Anas e la Polizia stradale. Il bilancio è di un ferito, per fortuna, non grave.
Grossi invece i problemi di viabilità poiché l’incidente ha interessato uno snodo strategico della rete autostradale, lungo l’asse di collegamento tra il Nord e il Sud del Paese, con ripercussioni sulla circolazione per chi da A1 e A30 era diretto verso l’A2 del Mediterraneo.
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