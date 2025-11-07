Incidente sul lavoro, ad Eboli giovane operaio si ustiona in un’azienda florovivaistica

Grave incidente sul lavoro ieri nelle campagne di Eboli. In località Prato, un operaio 35enne, di origine marocchina, è rimasto gravemente ustionato mentre bruciava i resti di lavorazione e raccolta di un’azienda florovivaistica, dove il giovane lavora in maniera regolare. Il 35enne risiede da tempo ad Eboli.

E’ stato soccorso ed ora è ricoverato in prognosi riservata al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente. 

