Incidente sul lavoro a Castelnuovo Cilento, operaio cade da un escavatore

Un operaio 50enne è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in località Pantana, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento.
L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto mentre scendeva da un escavatore. Avrebbe perso l’equilibrio, finendo prima sulla parte meccanica del mezzo e poi nel fossato sottostante. Nella caduta avrebbe riportato un trauma toracico.
Soccorso dai sanitari del 118 è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
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