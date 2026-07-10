Incidente sul lavoro a Castelnuovo Cilento, operaio cade da un escavatore

10/07/2026 Cronaca Nessun commento
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Un operaio 50enne è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in località Pantana, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto mentre scendeva da un escavatore. Avrebbe perso l’equilibrio, finendo prima sulla parte meccanica del mezzo e poi nel fossato sottostante. Nella caduta avrebbe riportato un trauma toracico.

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Soccorso dai sanitari del 118 è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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