Incidente stradale sulla Statale 690, muore 26enne residente a Scafati

Un ragazzo di 26 anni, residente a Scafati, ha perso la vita nell’incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora” nel territorio di Balsorano, al confine tra l’Abruzzo e il Lazio.
La vittima è Biagio Liban Di Lallo.
Intorno alle 6:30, il giovane che viaggiava a bordo di una vettura insieme a un coetaneo, si è scontrato con un mezzo pesante. Il 26enne è morto sul colpo. L’amico è stato invece trasferito, in condizioni gravi, all’ospedale di Sora.
Ferito in modo meno grave il 68enne alla guida del camion.
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