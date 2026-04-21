Incidente stradale sulla Statale 690, muore 26enne residente a Scafati

21/04/2026 Cronaca Nessun commento
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Un ragazzo di 26 anni, residente a Scafati, ha perso la vita nell’incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora” nel territorio di Balsorano, al confine tra l’Abruzzo e il Lazio.

La vittima è Biagio Liban Di Lallo.

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Intorno alle 6:30, il giovane che viaggiava a bordo di una vettura insieme a un coetaneo, si è scontrato con un mezzo pesante. Il 26enne è morto sul colpo. L’amico è stato invece trasferito, in condizioni gravi, all’ospedale di Sora.

Ferito in modo meno grave il 68enne alla guida del camion.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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