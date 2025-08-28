Incidente stradale a Polla, perde la vita un 78enne residente in paese

È morto il 78enne di Polla che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale alla guida della sua auto a Polla, in zona Cappuccini. Il pensionato molto noto, Rolando Marotta, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito fuori strada da un dirupo. L’impatto è stato forte.
Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della Polizia locale. Dopo un primo ricovero nel Pronto soccorso di Polla, il 78enne è stato trasferito a Salerno dove nella notte ha perso la vita.
