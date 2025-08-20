Incidente stradale nel Mantovano, muore 44enne di Sicignano. Avviata un’inchiesta

E’ stata avviata un’inchiesta per il reato di omicidio stradale in relazione all’incidente costato la vita al 44enne Pasquale Parisi, originario di Sicignano degli Alburni e residente a Ferrara, morto ieri mattina all’ospedale di Verona dove era ricoverato in gravi condizioni dal giorno di Ferragosto a seguito di un incidente stradale che lo aveva visto coinvolto mentre viaggiava con amici a bordo di un’autovettura che si è scontrata con un furgone nel Mantovano.

Resta ancora da chiarire la dinamica del sinistro mortale sulla quale indaga la Procura della Repubblica. Lo schianto tra i due mezzi è stato violento, i cinque occupanti della vettura sono rimasti feriti ma ad avere la peggio è stato il 44enne di Sicignano degli Alburni che dopo essere stato soccorso e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Verona dove è stato anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere. 

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto i paesi di origine, Sicignano degli Alburni e Palomonte, comunità profondamente legate a Pasquale e alla sua famiglia.

