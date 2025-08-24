Incidente stradale a Giffoni Valle Piana, muore un 22enne di Bellizzi

Ennesima vittima sulle strade del Salernitano.
Un ragazzo di 22 anni di Bellizzi ha perso la vita nell’incidente che ha coinvolto due vetture, avvenuto poco dopo le 7.00 a Giffoni Valle Piana lungo la SP26/D che collega i comuni di Montecorvino Rovella e Giffoni Valle Piana.
Ferita la ragazza, sua coetanea, in auto con lui, trasportata in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Al momento dell’impatto stava dormendo.
