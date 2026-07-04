Incidente stradale ad Amalfi, muore 50enne del posto

04/07/2026 Cronaca Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber
Ennesima tragedia lungo le strade del Salernitano. Ad Amalfi, questa mattina, un uomo di 50 anni del posto ha perso la vita in via Salvatore Quasimodo.
Stava percorrendo la strada in direzione del centro quando, forse abbagliato dal sole, si è schiantato contro un camion fermo lungo la carreggiata. All’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri, l’uomo era cosciente tanto da riuscire a fornire anche le sue generalità.
Poco dopo, però, le sue condizioni sono peggiorate ed è stato condotto d’urgenza all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello dove è deceduto.
La notizia è stata diffusa da Il Vescovado.
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Lascia un Commento