Incidente stradale ad Amalfi, muore 50enne del posto

Ennesima tragedia lungo le strade del Salernitano. Ad Amalfi, questa mattina, un uomo di 50 anni del posto ha perso la vita in via Salvatore Quasimodo.
Stava percorrendo la strada in direzione del centro quando, forse abbagliato dal sole, si è schiantato contro un camion fermo lungo la carreggiata. All’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri, l’uomo era cosciente tanto da riuscire a fornire anche le sue generalità.
Poco dopo, però, le sue condizioni sono peggiorate ed è stato condotto d’urgenza all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello dove è deceduto.
La notizia è stata diffusa da Il Vescovado.
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