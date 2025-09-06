Incidente stradale a Silla di Sassano, perde la vita un giovane di Sala Consilina

06/09/2025 Cronaca

Tragedia della strada nella notte nel Vallo di Diano, a Silla di Sassano.

Nel violento impatto con la sua auto, una Lancia Ypsilon, contro un muro, ha perso la vita un giovane di 24 anni di Sala Consilina. Sono risultati vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Sul luogo del tragico incidente anche i Vigili del Fuoco ei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente che non avrebbe coinvolto altri veicoli. 

