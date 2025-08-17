Incidente stradale a Castellabate, muore 39enne del posto

17/08/2025 Cronaca Nessun commento

Tragedia sulla Via del Mare a Castellabate, poco prima delle 14, lungo la strada provinciale che attraversa il territorio cilentana, in località Cenito.

La vittima è un 39enne del posto che viaggiava in sella ad uno scooter che si è scontrato, per cause ancora in fase di accertamento, con una vettura che transitava nella direzione opposta. Illeso l’uomo al volante che si è fermato per allertare i soccorsi.

Momenti di strazio sul posto all’arrivo dei genitori sul posto, con la madre che ha avvertito anche un lieve malore.

Indagano i carabinieri

