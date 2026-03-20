Incidente stradale a Campagna, muore il 72enne Gaetano Giordano

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sull’autostrada A2, nel tratto tra Battipaglia ed Eboli, in direzione sud.
Nell’impatto che ha coinvolto due auto ha perso la vita un uomo di 72 anni, Gaetano Giordano, residente a Campagna. E’ rimasto ferito un 35enne, figlio di un consigliere comunale di Eboli, che è stato condotto all’ospedale di Battipaglia. Il traffico autostradale è rimasto bloccato verso sud per oltre un’ora. La salma del 72enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Battipaglia.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.