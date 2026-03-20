Incidente stradale a Campagna, muore il 72enne Gaetano Giordano

20/03/2026 Cronaca Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sull’autostrada A2, nel tratto tra Battipaglia ed Eboli, in direzione sud.

Nell’impatto che ha coinvolto due auto ha perso la vita un uomo di 72 anni, Gaetano Giordano, residente a Campagna. E’ rimasto ferito un 35enne, figlio di un consigliere comunale di Eboli, che è stato condotto all’ospedale di Battipaglia. Il traffico autostradale è rimasto bloccato verso sud per oltre un’ora. La salma del 72enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Battipaglia.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Lascia un Commento