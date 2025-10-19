Incidente sulla SS166 nel Vallo di Diano, muore donna di 85 anni

19/10/2025
Non ce l’ha fatta Giovanna Boccia, la donna di 85 anni, originaria di Sant’Arsenio, coinvolta nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla SS166 tra Atena Lucana e San Pietro al Tanagro, in località San Marzano, tra due veicoli.

La donna era nell’auto guidata dal marito, una Fiat Punto, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con un’altra vettura con a bordo tre persone di Sala Consilina.

I cinque feriti erano stati trasferiti all’ospedale di Polla.

Le condizioni della 85enne, ricoverata in Rianimazione, sono peggiorate nel corso della notte fino al decesso.

AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

