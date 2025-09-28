Incidente tra scooter e auto a Sala Consilina, Nicola Spolzino muore a 16 anni

Dolore a Sala Consilina per la morte del 16enne Nicola Spolzino a seguito di un incidente stradale.
Il giovane ha perso la vita nell’impatto tra il suo scooter e un’auto avvenuto ieri sera in Via Taverne a Sala Consilina.
Il 16enne è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Polla dove era stato trasportato subito dopo l’incidente. In sella allo scooter anche un amico residente a Teggiano, anch’egli minorenne, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ruggi di Salerno dove è stato trasferito dopo un primo ricovero a Polla. Ha riportato serie ferite alle gambe.
Il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto guidata da una donna di 43 anni.
Nicola frequentava l’Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto a Teggiano.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.