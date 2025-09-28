Incidente tra scooter e auto a Sala Consilina, Nicola Spolzino muore a 16 anni

28/09/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Dolore a Sala Consilina per la morte del 16enne Nicola Spolzino a seguito di un incidente stradale.

Il giovane ha perso la vita nell’impatto tra il suo scooter e un’auto avvenuto ieri sera in Via Taverne a Sala Consilina.

Il 16enne è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Polla dove era stato trasportato subito dopo l’incidente. In sella allo scooter anche un amico residente a Teggiano, anch’egli minorenne, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ruggi di Salerno dove è stato trasferito dopo un primo ricovero a Polla. Ha riportato serie ferite alle gambe.

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

Il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto guidata da una donna di 43 anni.

Nicola frequentava l’Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto a Teggiano.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento