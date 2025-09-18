Incidente a Pontecagnano Faiano, muore 20enne di Olevano sul Tusciano

Un’altra giovane vittima della strada nel Salernitano.
Ieri sera, in un incidente a Pontecagnano Faiano in via Lago Lucrino, ha perso la vita un ragazzo di 20 anni, residente a Olevano sul Tusciano.
Per cause da accertare, ha perso il controllo del suo fuoristrada andando a sbattere contro alcuni blocchi di cemento posizionati al margine della strada.
Il 20enne è rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.
A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del Vopi. Le forze dell’ordine stanno facendo i necessari accertamenti per stabilire la dinamica del tragico incidente.
