Incidente a Pontecagnano Faiano, muore 20enne di Olevano sul Tusciano

18/09/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Un’altra giovane vittima della strada nel Salernitano.

Ieri sera, in un incidente a Pontecagnano Faiano in via Lago Lucrino, ha perso la vita un ragazzo di 20 anni, residente a Olevano sul Tusciano.

Per cause da accertare, ha perso il controllo del suo fuoristrada andando a sbattere contro alcuni blocchi di cemento posizionati al margine della strada.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Il 20enne è rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del Vopi. Le forze dell’ordine stanno facendo i necessari accertamenti per stabilire la dinamica del tragico incidente.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento