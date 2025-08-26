Incidente con il parapendio a Capaccio Paestum, ferito 55enne

26/08/2025 Cronaca Nessun commento

Incidente a Capaccio Paestum durante un volo con il parapendio che ha coinvolto un uomo di 55 anni originario di Roccadaspide.

E’ rimasto intrappolato tra gli alberi nei pressi dell’area della Chiesa della Madonna del Granato. Alcune persone che assistito alla scena ed hanno chiesto subito l’intervento dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118.

Poi, con un’eliambulanza è stato portato all’ospedale di Salerno. L’uomo ha riportato lesioni a bacino e caviglia ed escoriazioni su varie parti del corpo. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento