Incidente con il parapendio a Capaccio Paestum, ferito 55enne

Incidente a Capaccio Paestum durante un volo con il parapendio che ha coinvolto un uomo di 55 anni originario di Roccadaspide.
E’ rimasto intrappolato tra gli alberi nei pressi dell’area della Chiesa della Madonna del Granato. Alcune persone che assistito alla scena ed hanno chiesto subito l’intervento dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118.
Poi, con un’eliambulanza è stato portato all’ospedale di Salerno. L’uomo ha riportato lesioni a bacino e caviglia ed escoriazioni su varie parti del corpo.
