Incidente nell’Astigiano, muore 33enne di Postiglione

Lutto a Postiglione per la morte del 33enne Alessandro Villano, avvenuta a causa di un drammatico incidente stradale, in Piemonte, nell’Astigiano.
Il giovane, che lavorava con il padre, era molto legato a Postiglione dove tornava spessissimo. E’ rimasto coinvolto in un incidente con la sua auto, uscendo fuori strada.
Sul posto il 118 che ha trasferito il giovane in ospedale dove, poche ore dopo, è deceduto.
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