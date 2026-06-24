Incidente nell’Astigiano, muore 33enne di Postiglione

24/06/2026 Cronaca Nessun commento
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Lutto a Postiglione per la morte del 33enne Alessandro Villano, avvenuta a causa di un drammatico incidente stradale, in Piemonte, nell’Astigiano.

Il giovane, che lavorava con il padre, era molto legato a Postiglione dove tornava spessissimo. E’ rimasto coinvolto in un incidente con la sua auto, uscendo fuori strada.

Sul posto il 118 che ha trasferito il giovane in ospedale dove, poche ore dopo, è deceduto.

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AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

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