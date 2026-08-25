Incidente nel Salento, muore coppia di Nocera Superiore. Erano in vacanza

25/08/2026 Cronaca Nessun commento
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Foto “Quotidiano di Puglia”

Una coppia di Nocera Superiore ha perso la vita lungo le strade del Salento, nella notte, in un incidente stradale avvenuto poco prima dell’una lungo la Strada provinciale, che collega Salice Salentino a Veglie.

Le vittime sono un uomo di 47 anni e una donna di 51.

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I due erano in vacanza e stavano viaggiando a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, la vettura si è scontrata con un’altra auto. Nel violento impatto la Panda si è ribaltata.

Per recuperare le due persone rimaste intrappolate nell’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la coppia di salernitani non c’è stato nulla da fare.

E’ rimasto invece ferito il conducente dell’altra auto, un 41enne salentino.

Per ricostruire la dinamica della tragedia sono in corso indagini dei carabinieri.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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