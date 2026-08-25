Incidente nel Salento, muore coppia di Nocera Superiore. Erano in vacanza

Una coppia di Nocera Superiore ha perso la vita lungo le strade del Salento, nella notte, in un incidente stradale avvenuto poco prima dell’una lungo la Strada provinciale, che collega Salice Salentino a Veglie.
Le vittime sono un uomo di 47 anni e una donna di 51.
I due erano in vacanza e stavano viaggiando a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, la vettura si è scontrata con un’altra auto. Nel violento impatto la Panda si è ribaltata.
Per recuperare le due persone rimaste intrappolate nell’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la coppia di salernitani non c’è stato nulla da fare.
E’ rimasto invece ferito il conducente dell’altra auto, un 41enne salentino.
Per ricostruire la dinamica della tragedia sono in corso indagini dei carabinieri.
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