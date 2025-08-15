Incidente con la moto a Parma, muore 31enne di Nocera Inferiore

15/08/2025 Cronaca Nessun commento

Era originario di Nocera Inferiore, Raffaele Battipaglia, il 31enne che ha perso la vita, nella notte tra il 13 e il 14 agosto in un incidente stradale avvenuto a Parma, città in cui viveva.

Mentre era alla guida della sua moto, si è schiantato contro un’altra moto in località Certosino. Gravissime le ferite riportate che non gli hanno lasciato scampo.

Lievi escoriazioni invece per il conducente dell’altro motociclo, un 48enne del posto.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento