Incidente con la moto a Parma, muore 31enne di Nocera Inferiore

Era originario di Nocera Inferiore, Raffaele Battipaglia, il 31enne che ha perso la vita, nella notte tra il 13 e il 14 agosto in un incidente stradale avvenuto a Parma, città in cui viveva.
Mentre era alla guida della sua moto, si è schiantato contro un’altra moto in località Certosino. Gravissime le ferite riportate che non gli hanno lasciato scampo.
Lievi escoriazioni invece per il conducente dell’altro motociclo, un 48enne del posto.
